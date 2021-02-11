جديد “ريزر”.. لوحة مفاتيح لعُشّاق ألعاب التصويب

كشفت شركة “ريزر” الأمريكية عن لوحة مفاتيح جديدة مُخصّصة لعشّاق الألعاب أطلقت عليها Huntsman V2Analog.

وتعدّ لوحة المفاتيح الجديدة مناسبة لعشاق ألعاب التصويب وسباقات السيارات، لأنّها مناسبة لعمليات الإدخال التناظرية مع وجود نقطتي انطلاق ومفاتيح ضوئية وذراع تحكم.

وأكدّت “ريزر”، إمكانية تهيئة اللوحة الجديدة على نطاق واسع؛ من أجل ضبط نقطة الانطلاق بدقة لإتاحة تجربة كتابة مميزة عند القيام بالأعمال المكتبية.

وتتميّز لوحة المفاتيح الجديدة، بإمكانية تحديد مرحلتين للانطلاق؛ ممّا يُساعد المستخدمين في ألعاب التصويب على تجهيز قنبلة في مرحلة الانطلاق الأولى ورميها في الثانية.

وقالت “ريزر” إنّ عملية الإدخال التناظري تتناسب مع ألعاب التصويب بصفة خاصة عند محاكاة الحركة، بالإضافة إلى أنّ مستويات الضغط المختلفة على أزرار WASD تسمح بضبط اتجاه الحركة في 360 درجة عوضاً عن ثماني درجات فقط.

وتحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على إضاءة “ريزر” الجديدة Chrome RGB، منفذ USB 3.0، وأربعة أزرار لوسائط الملتيميديا.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح لوحة المفاتيح الجديدة بسعر يصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا.

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