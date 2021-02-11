“كوالكوم” تُطلق مودم جديد بسرعة 10 غيغا في الثانية

رفعت شركة كوالكوم الأمريكية النقاب عن مودم جديد متوافق مع الجيل الخامس بسرعة 10 غيغا بايت في الثانية أطلقت عليه X65.

وقالت الشركة الأمريكية، إنّ المودم الجديد سيكون الأسرع في العالم، مُتفوقًا على المودم X60 الذي أطلقته سابقاً والذي كان ينقل البيانات بسرعة 7,5 غيغا بايت.

وأكدّت الشركة توفير مودمها الجديد لطاقة أكبر وكفاءة أعلى في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ تعمل على تحسين سرعة التنزيل، والتحميل.

وسيدعم المودم الجديد حزمة الجيل الخامس 3GPP Relese 16 بالإضافة إلى تقنيات mmWave، وSub-6GHz.

يُذكر أنّ الشركة ستطلق المودم الجديد خلال العام الجاري، إلّا أنّه لن يصل للهواتف الذكية حالياً بسبب وجود الأجيال السابقة من معالجات “كوالكوم” و”سامسونغ”، بالإضافة لصعوبة إيجاد مزود جيل خامس يوفر سرعة نقل بيانات بسرعة 10 غيغا بايت.

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