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“كوالكوم” تُطلق مودم جديد بسرعة 10 غيغا في الثانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة كوالكوم الأمريكية النقاب عن مودم جديد متوافق مع الجيل الخامس بسرعة 10 غيغا بايت في الثانية أطلقت عليه X65.

وقالت الشركة الأمريكية، إنّ المودم الجديد سيكون الأسرع في العالم، مُتفوقًا على المودم X60 الذي أطلقته سابقاً والذي كان ينقل البيانات بسرعة 7,5 غيغا بايت.

وأكدّت الشركة توفير مودمها الجديد لطاقة أكبر وكفاءة أعلى في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ تعمل على تحسين سرعة التنزيل، والتحميل.

وسيدعم المودم الجديد حزمة الجيل الخامس 3GPP Relese 16 بالإضافة إلى تقنيات mmWave، وSub-6GHz.

يُذكر أنّ الشركة ستطلق المودم الجديد خلال العام الجاري، إلّا أنّه لن يصل للهواتف الذكية حالياً بسبب وجود الأجيال السابقة من معالجات “كوالكوم” و”سامسونغ”، بالإضافة لصعوبة إيجاد مزود جيل خامس يوفر سرعة نقل بيانات بسرعة 10 غيغا بايت.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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