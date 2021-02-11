تحديث iOS 15 القادم – أهم المزايا الجديدة التي نتمناها!

نحن على بعد أشهر قليلة من إعلان ابل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها (التحديثات السنوية الكبرى) ومن بينها سيكون تحديث iOS 15 المخصص لهواتف الايفون. وفي هذا المقال، سوف نتحدث عن المزايا التي نود أن نراها على هواتف الايفون مع هذا التحديث القادم.

تحديث iOS 14 كان مقنعاً للغاية

عندما أعلنت ابل عن تحديث iOS 14 وأطلقته لاحقاً العام الماضي، لاقى التحديث ترحيباً وقبولاً واسعاً خاصةً مع الإضافات الجمالية والعملية في الواجهة مثل إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية وإضافة الويدجت بأشكالها وأنواعها المختلفة، وشريط المكالمات العائم، وخاصية صورة في صورة، وغيرها من مميزات تحديث iOS 14.

ما نود أن نراه في تحديث iOS 15 القادم؟

خاصية تقسيم الشاشة

هواتف الايفون ذات الشاشة الكبيرة يمكنها أن تحصل على خاصية تقسيم الشاشة إلى نصفين وبالتالي عرض تطبيقين مختلفين في آن واحد سواء بالطول أو العرض.

هذه الخاصية قد تصلح مع بعض التطبيقات بدلاً من عرض التطبيق الواحد على كامل الشاشة، مثلاً يمكن تشغيل المتصفح جنباً إلى جنب مع تطبيق البريد، أو تطبيق تويتر بجانب نتفلكس، وهكذا.

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display تتيح عرض معلومات على الشاشة حتى وإن كانت مقفلة مثل الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية وبعض الإشعارات وحتى بعض الرسوم والأشكال.

يتم تطوير هذه الخاصية بحيث يكون استهلاكها لطاقة البطارية أقل ما يمكن، وتكون مناسبة أكثر لهواتف الايفون التي تعمل بشاشة من نوع OLED مثل سلسلة ايفون 12 وايفون 11 برو وايفون XS.

مركز تحميل الثيمات والأيقونات

مع توفر ميزة تخصيص واجهة الايفون بالأيقونات والويدجت يمكن لأبل أن تخصص جزءً في متجر اب ستور لتحميل الثيمات والأيقونات والويدجت بحيث يسهل الوصول إليها بشكل مستقل عن التطببقات التقليدية في المتجر.

تسريبات: هواتف الايفون التي قد يدعمها تحديث iOS 15

قفل التطبيقات والمجلد الآمن

من أجل المزيد من الحماية وحفظ الخصوصية يمكن لأبل إضافة خاصية قفل التطبيقات بحيث يتم التأكد من هوية المستخدم عند فتح التطبيق، أيضاً بالإمكان إضافة مجلد آمن لحفظ الملفات والصور وتشفيرها ومنع الوصول إليها إلا عبر بصمة الوجه أو الإصبع او إدخال كلمة مرور.

مزيد من التحسين لتطبيقات النظام

كلما قامت ابل بتحسين التطبيقات والخدمات الأساسية الافتراضية في النظام كل قل اعتماد المستخدم على التطبيقات الخارجية التي تقوم بجمع البيانات عنه أو جعله يدفع اشتراكات دورية.

تطبيقات مثل تطبيق البريد والملاحظات ومتصفح سفاري وتطبيق الصحة والملاحظات الصوتية ولوحة المفاتيح كلها يجب أن تسرع ابل من وتيرة تحسينها وتطويرها لتغنى المستخدم عن الكثير من تطبيقات الطرف الثالث التي يقوم بتحميلها من المتجر.

والآن ماذا عنك؟ .. ما هي المزايا الجديدة التي تود وجودها في iOS 15 ؟