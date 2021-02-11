بعد الهجوم الشرس عليها.. بلقيس توضح بشأن تهمة “تقليد الكوريين”

أصدرت المغنية اليمنية بلقيس يوم 2 فبراير فيديو كليب أغنيتها “دودوم” من ألبومها “حالة جديدة”، من ألحان عبد العزيز الويس وإخراج حسام الحسيني، وكالعادة تمكنت بلقيس تقديم عمل فني مختلف جاذب للجمهور.

وحصلت الأغنية على اهتمام كبير من محبي فن البوب الكوري المعروف باسم “الكيبوب”، إذ لاحظوا وجود تشابه بين بعض الأفكار الموجودة في كليب أغنية بلقيس الجديدة وفيديو كليب أغنية Fancy لفرقة (Twice)، وهناك من أشار من خلال التعليقات على الفيديو إلى وجود أفكار منقولة من أغنية فرقة (SEVENTEEN).

ومن هذا المنطلق، شن بعض محبي “الكيبوب” هجوما عنيف على النجمة بلقيس لتشابه بعض المشاهد في كليبها مع الفرق الكورية، ومن خلال هذا الهجوم انطلقت هاشتاغات باسم الاغنية، (#بلقيس_تسرق_توايس، #بلقيس_تسرق_سفنتين، بلقيس_تسرق_بلاكبينك…).

كما اتهم المعلقون الغاضبون بلقيس بتقليد المغنية الأميركية “تايلور سويفت” في مشهد المرآة المكسورة بأغنية “سويفت”Style بعد نشر الفيديو الترويجي للأغنية.

وردت بلقيس في تصريح على هذا الهجوم، ونفت جميع التهم جملة وتفصيلا، وقالت إن البعض يعمل على إسقاطها وإبعادها عن طريق النجاح، مستغربة أن يتم إصدار 3 هاشاغات ضدها في يومين.

وأكدت أنها لم ترَ مقارنات بين كليبها والكليب الكوري، مضيفة أنه من الممكن أن يتأثر الفنانون ببعضهم.

وأشارت بلقيس إلى أنها من محبي “الكيبوب” وعبرت عن محبتها لـ”بي تي اس” و”بلاك بينك”، وغيرهم من الفرق الكورية.

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