وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

رحل اليوم عن عالمنا المطرب علي حميدة عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم في الرئتين وتم نقله في ساعة مبكرة من الخميس إلى مستشفى مطروح العام قبل أن يفارق الحياة.

وكان حميدة الذي ولد في محافظة مطرح المحاذية للحدود الليبية، قد بزغ نجمه مطلع الثمانينات من القرن العشرين بأغنيته الشهيرة “لولاكي” والتي كسرت جميع الأرقام القياسية في ذلك الوقت بعد تحقيقها مبيعات تجاوزت 6 ملايين نسخة عام 1988، محدثة ثورة كبيرة في عالم الاغنية العربية واعتُبر نجاح “لولاكي” بـ”التاريخي” في حينها.

وبالرغم من نجاح المنقطع النظير، إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، وأوضح مؤخرا أن ابتعاده كان على إثر مطالبات من مصلحة الضرائب تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات المصرية ما اضطره إلى ترك المجال الموسيقي.

وعانى المطرب علي حميدة مؤخرا من مرض “التهاب الكبد الوبائي” وكان من أوائل المشاركين في الحملة الوطنية المصرية للقضاء على الوباء، وظهر في عدة حملة إرشادية تدعو المواطنين إلى التوجه للعلاج.

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