يحيى الفخراني ينفي شائعات اعتزاله الفن

دحض الفنان المصري يحيى الفخراني الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن اعتزاله الفن.

وقال الفنان المصري إنّ التغريدة التي نشرت من حساب على تويتر يحمل اسمه وصورته غير صحيحة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم امتلاكه لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الفنان المصري إلى أنّه عاد مؤخراً لاستكمال المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد نجيب زاهر زركش المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم بعد توقفٍ إجباري فرضه إصابة الفنانة رنا رئيس بالفيروس السريع الانتشار.

ومسلسل نجيب زهير زركش من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وبطولة أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس وغيرهم من النجوم.

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