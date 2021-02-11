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لهذه الأسباب.. تجنبوا القياس الوزن يوميا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال موقع هارفارد للصحة العامة إنّ القياس اليومي للوزن عند الصباح قد يؤثر بشكل سلبي على الحميات الغذائية.

وأشار الموقع إلى أنّ قياس الوزن في الصباح قد يجعل الشخص يسعد بانخفاض وزنه، لكن اكتشاف الزيادة قد يؤثر على الحمية، حيث إن الشخص سيوجه تفكيره نحو الوزن عوضاً عن الالتزام بالحمية الغذائية.

وقال الموقع إنّ الشخص في الصباح يكتسب وزناً زائداً بمقدار 100 غرام عن وزنه الطبيعي بسبب السوائل الموجودة في جسمه، وأنّ اكتشاف هذه الزيادة قد يجعله يشعر بالإحباط.

يذكر أنّ دراسة سابقة قالت إنّ قياس الوزن بشكل يومي يساعد في الحد من زيادة الوزن بشكل كبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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