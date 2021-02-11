لهذه الأسباب.. تجنبوا القياس الوزن يوميا

قال موقع هارفارد للصحة العامة إنّ القياس اليومي للوزن عند الصباح قد يؤثر بشكل سلبي على الحميات الغذائية.

وأشار الموقع إلى أنّ قياس الوزن في الصباح قد يجعل الشخص يسعد بانخفاض وزنه، لكن اكتشاف الزيادة قد يؤثر على الحمية، حيث إن الشخص سيوجه تفكيره نحو الوزن عوضاً عن الالتزام بالحمية الغذائية.

وقال الموقع إنّ الشخص في الصباح يكتسب وزناً زائداً بمقدار 100 غرام عن وزنه الطبيعي بسبب السوائل الموجودة في جسمه، وأنّ اكتشاف هذه الزيادة قد يجعله يشعر بالإحباط.

يذكر أنّ دراسة سابقة قالت إنّ قياس الوزن بشكل يومي يساعد في الحد من زيادة الوزن بشكل كبير.

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