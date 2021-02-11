دراسة: الحازوقة دليل جديد على كورونا

أكدت دراسة حديثة قام بها عدد من الأطباء أنّ الفواق المستمر “الحازوقة” يعد علامة من علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الباحثون إنّ غالبية المصابين بفيروس كورونا المستجد عانوا من الفواق المستمر، وأن التصوير المقطعي أكدّ هذا الأمر.

وأشار الباحثون إلى أن الفواق المستمر اختفى مع ظهور أولى علامات التعافي من الفيروس السريع الانتشار.

وبرر الباحثون سبب “الحازوقة” بالتأثير الذي يتركه فيروس كورونا على الحجاب الحاجز.

يذكر أن الفواق يحدث في الحالة الطبيعية بدون سبب في معظم الحالات، أو في بسبب الإجهاد، الاضطرابات العاطفية، أو ردة فعل الجسم حول أمر ما، ويستدعي ظهوره مراجعة الطبيب لمعرفة أسبابه.

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