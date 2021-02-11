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دراسة: الحازوقة دليل جديد على كورونا

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة حديثة قام بها عدد من الأطباء أنّ الفواق المستمر “الحازوقة” يعد علامة من علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الباحثون إنّ غالبية المصابين بفيروس كورونا المستجد عانوا من الفواق المستمر، وأن التصوير المقطعي أكدّ هذا الأمر.

وأشار الباحثون إلى أن الفواق المستمر اختفى مع ظهور أولى علامات التعافي من الفيروس السريع الانتشار.

وبرر الباحثون سبب “الحازوقة” بالتأثير الذي يتركه فيروس كورونا على الحجاب الحاجز.

يذكر أن الفواق يحدث في الحالة الطبيعية بدون سبب في معظم الحالات، أو في بسبب الإجهاد، الاضطرابات العاطفية، أو ردة فعل الجسم حول أمر ما، ويستدعي ظهوره مراجعة الطبيب لمعرفة أسبابه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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