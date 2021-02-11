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سارق كيم كارديشيان يصدر كتاباً عن عملية السطو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر يونس عباس البالغ من العمر 67 عاماً والذي شارك في عملية سطو على شقة النجمة كيم كارديشيان في أكتوبر 2016 ونجم عنها سرقة مجوهرات بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، كتاباً حول عملية السرقة.

وحمل الكتاب عنوان “أنا خطفت كيم كارديشيان”، وتحدث فيه السارق عن الطريقة التي نفذوا من خلالها سرقتهم، ووصف طريقة السرقة بالمميزة.

لكن المحكمة رفضت أن يستفيد اللص من عائدات الكتاب، وأبلغت محاميه بمصادرتها لحقوق الكتاب.

يذكر أنّ محاكمة عباس ستبدأ في العام الجاري، وأكدّ العامل السابق للنجمة كيم كارديشيان عدم رغبته بتقديم أي طعن على التهم الموجهة إليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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