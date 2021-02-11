سارق كيم كارديشيان يصدر كتاباً عن عملية السطو

نشر يونس عباس البالغ من العمر 67 عاماً والذي شارك في عملية سطو على شقة النجمة كيم كارديشيان في أكتوبر 2016 ونجم عنها سرقة مجوهرات بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، كتاباً حول عملية السرقة.

وحمل الكتاب عنوان “أنا خطفت كيم كارديشيان”، وتحدث فيه السارق عن الطريقة التي نفذوا من خلالها سرقتهم، ووصف طريقة السرقة بالمميزة.

لكن المحكمة رفضت أن يستفيد اللص من عائدات الكتاب، وأبلغت محاميه بمصادرتها لحقوق الكتاب.

يذكر أنّ محاكمة عباس ستبدأ في العام الجاري، وأكدّ العامل السابق للنجمة كيم كارديشيان عدم رغبته بتقديم أي طعن على التهم الموجهة إليه.

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