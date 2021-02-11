تعويض غير مسبوق لبولندي سجن ظلماً لـ18 عاما

منحت السلطات البولندية المواطن البولندي توماس كوميندا تعويضاً بقيمة 3.46 مليون دولار من العملة البولندية بسبب سجنه ل 18 عاماً ظلماً.

وكانت المحكمة قد حكمت في العام 2004 بسجنه لمدة 25 عاماً بتهمة اغتصاب وقتل مالغوورزاتا كوياتكوفسكا ذات ال 15 ربيعاً، والتي عُثِرَ على جثتها عارية خارج أحد النوادي الليلة الواقعة في بلدة ميلوشيتشي الروسية بعد نهاية احتفالات عيد رأس السنة لعام 1996.

وألقت الشرطة المحلية القبض على توماس في العام 2000 بعد التعرف عليه من خلال الملصقات التي نشرت، قبل أن تكشف أدلة الطب الشرعي في العام 2018 براءته من الجريمة.

من جهةٍ أخرى قال محامي توماس إنّ التعويض غير مسبوق، وإنّ التعويض السابق لم يتجاوز 692 ألف دولار من العملة البولندية عن السجن لمدة 12 عاما بالخطأ.

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