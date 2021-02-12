بالصور – هكذا سوف تبدو نظارة ابل الذكية على الأرجح!

خلال الفترة الأخيرة تناولنا العديد من التسريبات بخصوص نظارة ابل الذكية من مصادر مختلفة مثل صحيفة بلومبيرج الإخبارية وموقع The Information وغيرها.

في أحد تلك التسريبات، نُشرت صورة لما زُعم أنها صورة للنظارة الذكية من إحدى الوثائق الرسمية من داخل ابل. هذا فتح الباب أمام المصممين من أجل إبداع تصميمات للنظارة استناداً إلى تلك التسريبات.

مصمم يدعى De Rosa قام بإنشاء العديد من الصور متخيلاً كيف ستبدو نظارة ابل عند إطلاقها. هذا المصمم له باع طويل في إنشاء هذا النوع من التصميمات يعود لعام 2010.

إليكم هذه الصورة المتخيلة لنظارة ابل من مصمم شهير أبدعها بعد العديد من المعلومات والتسريبات حولها خلال الآونة الأخيرة:

ملخص التسريبات حول نظارة ابل الذكية حتى الآن:

النظارة سوف تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الواقع الافتراضي VR وبعض تقنيات الواقع المعزز AR.

سوف تضم عشرات الحساسات والكاميرات لتتبع حركة اليد والرأس والجسم وكذلك لعمل مسح ثلاثي الأبعاد للغرفة والمجال المحيط.

شاشة بدقة 8K فائقة الدقة وسوف تتميز بقدرتها على تتبع حركة العين لمعرفة الجزء الذي ينظر إليه المستخدم وعرضه بجودة عالية.

قد يصل سعر النظارة إلى 3000 دولار أمريكي، أغلى بكثير مقارنة بهذا النوع من المنتجات في السوق.

أخيراً وليس آخراً، فإننا لن نرى نظارة ابل رسمياً الآن بل سوف ننتظر حتى عام 2022 القادم، وهو الموعد المقرر للإعلان عن النظارة وإطلاقها في الأسواق وفقاً للخطة الزمنية التي حددتها ابل بحسب التقارير الصحفية.