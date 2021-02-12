هاتف شاومي مي 11 ألترا مع شاشة خلفية بجانب الكاميرا وتقريب 120 ضعف

أعلنت شاومي منذ فترة قصيرة جدًا عن هاتفها شاومي مي 11، وهو الهاتف الذي حقق المستحيل من حيث المواصفات التي قدمها والتكامل فيما بينها، الهاتف ببساطة قدم مواصفات مرتفعة من جميع الاتجاهات، ومذّاك الحين ونحن نتساءل، كيف سيكون حال هاتف شاومي مي 11 ألترا في ظل هذا التفوق الكبير للإصدار العادي! واليوم عرفنا.

تسريب معلومات عن هاتف شاومي مي 11 ألترا

طبقًا للتسريبات والتقارير التي انتشرت صباح اليوم، الهاتف الجديد قد ظهر للمرة الأولى على قناة اليوتيوب التي تحمل الاسم Tech Buff PH ضمن فيديو طويل نسبيًا، ولاحقًا تم حذف هذا الفيديو بشكل كامل، لكن هذا لم يمنع المتابعين من حفظ بعض الصور منه ومشاركة أهم المعلومات.

أول ما نراه في الهاتف الجديد هو قدومه مع منطقة الكاميرات الضخمة بالخلف، وهي التي لا تضم الكاميرات فقط، بل تضم شاشة إضافية صغيرة والتي تعمل بشكل رئيسي على عرض محتوى الكاميرا الأمامية لم يراها من الناحية الأخرى!

الهاتف قادم أيضًا مع تقريب 120 ضعف، وذلك من خلال نظام الكاميرات المحسن الموجود فيه، والذي يضم كاميرا بيريسكوب 48 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة Ultra-Wide بدقة 48 ميجابيكسل هذا مع غياب واضح لكاميرا 108 ميجابيكسل.

يأتي هاتف شاومي مي 11 ألترا مع شاشة بقياس 6.8 بوصة بدقة WQHD+ OLED مع تردد 120 هيرتز إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار -وطبقًا للفيديو المحذوف- مع مقاومة المياه والغبار، وهو ما يشكل حلًا لعيب مكروه في الهاتف السابق.