تطبيق صور جوجل يحصل على محرر فيديو جديد وخواص احترافية أخرى

جوجل لا تكفّ أبدًا عن دعم تطبيق صور جوجل بالمزيد من الخصائص والمميزات، التطبيق الآن أصبح يقدم حلولًا متكاملة للتعامل مع الصور والفيديو إلى جانب أخذ نسخ احتياطية منهم بالطبع، والآن بدأ التطبيق في الحصول على محرر فيديو جديد وخواص احترافية أخرى سنشاركها معكم في هذا المقال.

محرر فيديو وخواص احترافية تصل لتطبيق صور جوجل

محرر الفيديو الحالي في تطبيق جوجل صور ليس بضعيف، فهو يتيح لك قص وتدوير الفيديو وإمكانية إضافة تعديلات عليه، إلا أن التحديث الجديد الذي حصل عليه التطبيق، والذي يُعد محرر فيديو جديد متكامل صار يتيح لك أكثر من 30 خيار إضافي بالنسبة لتعديل الفيديو! بما في ذلك التعديل على المنظور الخاص بالفيديو، إضافة الفلترات، التحكم في السطوع، التشبع والمزيد!

التحديث بدأ في الوصول للتطبيق على أندرويد وآيفون، لكن هواتف بيكسل لديها مميزات حصرية ضمن التحديث الجديد! والتقارير الأخيرة أشارت إلى أن خواص مثل عزل الخلفية والتحكم في إضاءة العزل ستكون حصرية لمشتركيّ خدمات جوجل ون.

المميزات السابق ذكرها هي مميزات خاصة بالصور، وتتيح لك إضافة خلفية للصور والتحكم في عزلها والمزيد، وهي خواص تحمل الأسماء Portrait Light وPortrait Blur.

التحديث الجديد سيكفل لك وصولًا إلى فيلترات تعتمد على الذكاء الاصطناعي AI أيضًا، وبعض هذه المميزات أيضًا ستكون متاحة لمشتركي جوجل ون، وهذا بعدما تم تقوية الوثاق بين هذا الاشتراك وبين تطبيق صور جوجل بعدما أصبح المستخدمين في حاجة للاشتراك لتخزين صورهم: “تحذير هام – خدمة صور جوجل Google Photos لن تقدم لك سعة تخزين غير محدودة بداية من يونيو 2021“.