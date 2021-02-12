أفضل دول العالم في تربية الأطفال.. هل الطفل الليبي مُدلّل؟

كشفت مجلة “ceoworld” الأمريكية عن تقرير أفضل الدول في تربية الأطفال، حيث شمل التقرير تقييم 159 دولة حول العالم.

وقامت المجلة بتصنيف الدول عبر 12 مقياسًا مختلفًا، حيث تم استطلاع آراء 260 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وحصلت السويد على المركز الأول، للعام الثاني على التوالي.

ولم تحصل ليبيا على مركزٍ متقدمٍ في هذا التصنيف، حيث جاءت في المركز الـ 114 عالميًا والـ 14 عربيًا، من أصل 16 دولة عربية موجودة في التصنيف، حيث حصلت على 56,2 درجة فقط.

والمقاييس الـ12 التي اعتمد عليها التقرير؛ هي “نظام التعليم العام، السلامة، المساواة بين الجنسين، الحياة الطبيعية، السعادة، تكلفة المعيشة، الوصول إلى الخدمات الصحية والنظافة والصرف الصحي، قوانين صديقة للأسرة مثل إجازة الأبوة والأمومة، نقص الفقر، الحرية الإنجابية وحقوق الإنسان”.

وليس من المفاجئ أن تهيمن الدول الإسكندنافية على تصنيف أفضل دول العالم في تربية الأطفال، حيث تحتلّ السويد المركز الأول، ثم الدنمارك، النرويج، وفنلندا في المركز السادس، وأيسلندا في المركز الثامن.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ 15، إذ تغّلب عليها عدد من الدول في أوروبا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، حيث احتلّت كندا المركز الخامس.

ويشير التقرير إلى أن الأطفال بحاجة إلى أنظمة صحية وتعليمية ذات مستوى عالٍ، إضافًة إلى أنظمة دعم اجتماعي وعائلي؛ لمساعدتهم على النمو بشكل طبيعي دون أي ضغوط لا داعي لها.

وجاء ترتيب الدول العربية التي شملها التقرير كالتالي:

الإمارات: 18

قطر: 52

البحرين: 55

مصر: 57

السعودية: 61

المغرب: 66

تونس: 76

الأردن:80

عمان: 81

الكويت: 84

الجزائر: 85

العراق: 92

لبنان: 93

ليبيا: 114

اليمن: 115

سوريا: 159

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