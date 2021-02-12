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كلاب زرقاء تتجول في مدينة روسية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور تظهر فيها كلاب زرقاء اللون تتجول في مدينة دزيرجينسك الروسية.

الأمر الذي دفع المسؤولون في المدينة الروسية لإيضاح الأمر، حيث قالوا أنّ الكلاب توجد في منطقة تضم مصنعاً كيميائياً مهجورا كان واحداً من أكبر المصانع الكيميائية المتخصصة في إنتاج زجاج الأكريليك وحمض الهيدروسيانيك في السابق، وأنّ الكلاب صبغت بهذا اللون لدخولها المصنع.

من جهةٍ أخرى أفاد أحد المسؤولين عن المصنع إنّ الكلاب تعرضت لبقايا مادة كيميائية أعطتها اللون الأزرق، وأنّ حادثة مشابهة حصلت قبل عامين في ذات المنطقة.

يذكر أنّ السلطات المحلية دخلت في مفاوضات مع إدارة المصنع من أجل اصطياد الكلاب الزرقاء، ومساعدتها على استعادة لونها الطبيعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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