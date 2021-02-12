فيوسونيك تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

رفعت شركة فيوسونيك الأمريكية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها XG2705-2K.

وزودت الشركة الأمريكية لوحتها الجديدة بشاشة IPS قياس 27 بوصة ودقة عرض 1440*2560 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة 144 هرتز مع دعم تقنية FreeSync Premium من AMD.

وتتميز الشاشة الجديدة باحتوائها على وضعية التشغيل ViewMode التي تساعد المستخدم على ضبط إعدادات مسبقة خاصة تتناسب مع سيناريوهات الاستعمال المختلفة، وبسرعة زمن الاستجابة الذي يصل إلى واحد ميللي ثانية، ونسبة تباين 1000:1، وبإضاءة خلفية LED يصل عمرها الافتراضي إلى 30 ألف ساعة تقريباً.

وستدعم هذه الشاشة تقنية FreeSync Premium، وستحتوي على منفذي HDMI بالإضافة إلى منفذ 3.5 للسماعات، وسماعتي ستريو بقدرة 2 واط لكل سماعة.

ويمكن للمستخدم ضبط الشاشة الجديدة من حيث الارتفاع بمقدار 120 ملم، والإمالة بحوالي 90 درجة والتدوير بحوالي 24 درجة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 314 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية