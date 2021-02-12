فيسبوك تستعد لإطلاق خدمة مشابهة لتطبيق Clubhouse

تستعد شركة فيسبوك الأمريكية لإطلاق خدمة غرف صوتية مشابهة لخدمة تطبيق Clubhouse.

حيث طلب مدراء الشركة الأمريكية من المطورين إنشاء خدمة جديدة تتضمن محادثات وغرف صوتية.

وأشارت التقارير الواردة من الشركة الأمريكية إلى أنّ المطورين قاموا بإنشاء الخدمة، وبأنّها أصبحت في مراحلها الأولية.

وتعد هذه الخطوة متوقعة من شركة فيسبوك التي اعتادت على الاستفادة من الميزات والخدمات التي تطلقها الشركات الأخرى، حيث استفادت في وقت سابق من ميزة قصص سناب شات، والميزات التي أطلقتها تيلجرام، وميزة Reels الموجودة في تيك توك، وغيرها من الميزات.

يذكر أن تطبيق Clubhouse المتوفر حالياً للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس حقق نجاحاً كبيراً، وهذا ما دفع الشركة المالكة لإعداد نسخة للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ستطلقها قريباً.

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