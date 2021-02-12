موتورولا تطلق هاتف اقتصادي جديد

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ اقتصادي جديد أطلقت عليه Moto E6i. وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Unisoc Tiger SC9863A ونظام تشغيل Android Go.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.1 بوصة ودقة عرض HD+ وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط عبر منفذ Micro USB، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 205 دولار أمريكي.

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