تحديث iOS 14.5 – الكشف عن المزيد من التفاصيل!

من المعلوم أن ابل تعمل حالياً على النسخة التجريبية من تحديث iOS 14.5 وخلال الأيام الماضية اكتشفت بعض المزايا الجديدة التي لم نكن على علم بها فور إطلاق النسخة التجريبية.

عودة ميزة صورة في صورة على يوتيوب سفاري

ميزة صورة في صورة Picture in Picture تعمل على تطبيق يوتيوب لأصحاب الاشتراك المميز فقط، ومع قدوم تحديث iOS 14 باتت متاحة عند مشاهدة يوتيوب عبر متصفح سفاري، ثم لاحقاً تمت إزالتها.

في تحديث iOS 14.5 لاحظنا رجوع خاصية صورة في صورة مرة أخرى على يوتيوب عبر متصفح سفاري، ولا نعلم إن كانت سوف تستمر هذه الخاصية في العمل أم سوف تتوقف مجدداً مستقبلاً.

ميزة صورة في صورة تتيح عرض الفيديو في نافذة مصغرة عائمة على الشاشة أثناء العمل على تطبيقات أخرى.

تصفح الإنترنت أكثر أماناً

في تحديث iOS 14 في متصفح سفاري كانت هناك ميزة حظر الموقع الاحتيالي Fraudulent Website Warning والتي كانت تعتمد على قاعدة بيانات جوجل لتحذير المستخدم عند زيارة موقع احتيالي أو مشبوه.

في تحديث iOS 14.5 بدلاً من إرسال بيانات المستخدم إلى جوجل سوف تمر إلى خوادم ابل لتقليل حجم البيانات التي تراها وتجمعها ابل.

تحديثات تطبيقات النظام

هناك بعض تطبيقات النظام الأساسية التي حصلت على مزايا جديدة في تحديث iOS 14.5 :

تحديث في تصميم تطبيق البودكاست.

تحديث في تصميم وطريقة عرض الأخبار في تطبيق أخبار ابل

تحسينات واسعة في تطبيق الخرائط

هذا بجانب مزايا أخرى مفيدة للغاية تناولناها سابقاً مثل فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل، وميزة منع التتبع، وغير ذلك من المزايا الرائعة.