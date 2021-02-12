واتساب ويب الآن أكثر حماية عبر بصمتي الأصبع والوجه

أعلنت واتساب عن ميزة حماية جديدة موجهة خصيصاً لمستخدمي نسخة الويب وواتساب عبر أجهزة الكمبيوتر بحيث يمكنهم توثيق هويتهم الشخصية عبر بصمتي الأصبع والوجه أثناء عملية ربط أجهزتهم ببعض.

والآن أثناء ربط جهاز الهاتف بالكمبيوتر سواء من خلال واتساب ويب أو نسخة ويندوز، فإنه سيطلب منك توثيق الهوية ببصمة الأصبع أو الوجه وذلك قبل فتح نافذة التوثيق برمز الاستجابة السريعة QR.

ودائماً سيمكنك معرفة الجلسات النشطة وعمليات تسجيل الدخول وإلغاء ربط أي منها وذلك في حال اكتشفت جلسة ما لا تخصك عبر جهاز ليس تابعاً لك.

وتؤكد الشركة أنها لا تحصل على بيانات بصمة الأصبع والوجه الخاصة بالمستخدم، حيث يتم التعامل معها عبر نظام التشغيل ولا يتم إرسال شيء إلى واتساب.

وهذه طبقة حماية إضافية قبل الدخول في إجراءات التوثيق والربط ما يمنع على القراصنة من اختراق الحسابات أثناء استخدام واتساب عبر الكمبيوتر. وبالطبع يجب أن يكون هاتفك يدعم إحدى البصمتين على الأقل أي الأصبع أو الوجه لتستفيد من الميزة.

المصدر: عالم التقنية

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