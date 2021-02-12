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الفلفل الحار يساعد المتعافين من كورونا على استعادة عافيتهم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ الطبيب الروسي ميخائيل لوشيك دور الفلفل الحار في مساعدة المتعافين من كورونا على استعادة نشاطهم بسرعة كبيرة.

وقال إنّ المتعافين من كورونا يعانون من الوهن والضعف بسبب مهاجمة الفيروس للأجزاء الضعيفة بالجسم، ويترك فيها عدد كبير من الخلايا التالفة التي لا تخرج من الجسم بسهولة.

وبرر الطبيب الروسي الأمر بقدرة الفلفل الحار على تنشيط الدورة الدموية، مما يساعد منظومة المناعة على إخراج الخلايا التالفة بمساعدة تيار الدم.

ودعا ميخائيل لوشيك المتعافين من كورونا لوضع الفلفل الأحمر أو الأسود أو الفلفل الطويل في وجبات الطعام مع الحرص على عدم الإكثار منه، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البواسير، بالإضافة لتناول الحليب أو ورق النعناع عند الشعور بالحرقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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