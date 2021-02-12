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استبعاد جينا كارانو من سلسلة حرب النجوم لهذه الأسباب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ متحدث باسم شركة لوكاس فيلم المنتجة لسلسلة حرب النجوم استبعاد الممثلة الأمريكية جينا كارانو من العمل، وقالوا إنّ الممثلة الأمريكية لن تشارك مستقبلاً بأي عمل سينمائي تنتجه الشركة في المستقبل.

وبررت المتحدث هذا القرار بمنشورات الممثلة الأمريكية التي تثير جدلاً كبيراً على الإنترنت بسبب تشويهها لسمعة الناس بناءً على الهوية الدينية والثقافية.

وكانت الممثلة البالغة من العمر قد أثارت مؤخراً جدلاً كبيراً بمشاركتها منشور يسيء للناس بسبب هويتهم الدينية، قبل أن تضطر لحذفه.

من جانبها لم تقم الممثلة بترك أي تعليق حول حادثة استبعادها من سلسلة حرب النجوم.

يذكر أنّ الممثلة جينا كارانو معروفة بعنصريتها الكبيرة وبمهاجمتها الناس بحسب هويتهم الدينية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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