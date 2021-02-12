روسي يكتشف كذب زوجته عند دفن طفليه

أصيب الروسي داوود داوودوف بصدمة كبيرة عندما كان يلقي النظرة الأخيرة على طفليه التوأم اللذين توفيا بعد لحظاتٍ من ولادتهما، حيث فوجئ بوجود دميتين بالكفن عوضاً عن الطفلين الأمر الذي دفعه لإبلاغ الشرطة ومراجعة المستشفى وكله أمل في أن يكون طفليه على قيد الحياة.

وعلى الفور فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة التي وقعت في منطقة ستافروبول الروسية، واستطاعت التوصل للحقيقة التي كانت صادمة بالنسبة للرجل البالغ من العمر 33 عاماً.

حيث أظهرت التحقيقات عدم حمل زوجته وإنجابها لأي طفل، وبأنّها أوهمت زوجها بالحمل لمدة 9 أشهر لترضي رغبته الشديدة في إنجاب الأطفال.

من جانبها قالت الزوجة إنّ القصة بدأت عندما أجرت اختبار حمل منزلي إيجابي، قبل أن تفاجأ بعدم وجود الحمل، ولأنّها رأت الفرحة في عيني زوجها عندما علم بحملها أخفت عنه الحقيقة.

يذكر أنّ الزوجة تقدمت باعتذارها لزوجها الذي قال إنّه عاجز عن الكلام بعد هذه الصدمة.

https://www.youtube.com/watch?v=9JB7-mNBapA

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