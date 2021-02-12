زينة تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها

نشرت الممثلة المصرية زينة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة التي جمعتها بأصدقائها أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وعلّقت الفنانة المصرية، على هذه الصور، بالقول: أعشقكم يا فتيات، تعبيراً عن سعادتها بهذا الاحتفال.

كما نشرت زينة، فيديو للهدية التي تلقتها من صديقتها المقربة عبرت من خلاله عن سعادتها بهذه الهدية.

وحظي المنشور بمجموعة كبيرة من التعليقات والتهاني التي تركها عشاق النجمة المصرية وأصحابها.

ويذكر أنّ النجمة المصرية ستظهر في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل زي البيت الوقف الذي سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية.

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