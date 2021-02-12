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تطورات جديدة حول “فيلم السرب” المقرر تصويره قريبا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفصح النجم المصري كريم فهمي عن السبب الذي دفعه ودفع آسر ياسين وأحمد حاتم لحلاقة ذقونهم.

وقال النجم المصري إنّ أدوارهم في فيلم السراب المقرر تصويره خلال الفترة القادمة تطلبت منهم هذا الأمر.

وأبدى كريم فهمي سعادته للمشاركة في هذا العمل الذي يخلد بطولات الجيش المصري، وقال إنّ تخلى عن ذقنه دون تردد من أجل المشاركة فيه رغم أنّ الذقن كانت مهمة له لأنّها راكور لفيلم آخر سيصوره قريباً.

يذكر أنّ فيلم السراب من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمد نادر، إنتاج سينرجي، وبطولة مجموعة من نجوم الفن المصري والعربي في مقدمتهم أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، محمود عبد الغني، كريم فهمي، وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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