تطورات جديدة حول “فيلم السرب” المقرر تصويره قريبا

أفصح النجم المصري كريم فهمي عن السبب الذي دفعه ودفع آسر ياسين وأحمد حاتم لحلاقة ذقونهم.

وقال النجم المصري إنّ أدوارهم في فيلم السراب المقرر تصويره خلال الفترة القادمة تطلبت منهم هذا الأمر.

وأبدى كريم فهمي سعادته للمشاركة في هذا العمل الذي يخلد بطولات الجيش المصري، وقال إنّ تخلى عن ذقنه دون تردد من أجل المشاركة فيه رغم أنّ الذقن كانت مهمة له لأنّها راكور لفيلم آخر سيصوره قريباً.

يذكر أنّ فيلم السراب من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمد نادر، إنتاج سينرجي، وبطولة مجموعة من نجوم الفن المصري والعربي في مقدمتهم أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، محمود عبد الغني، كريم فهمي، وغيرهم.

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