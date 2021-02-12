تسريبات تكشف مواصفات نظام التشغيل Android 12

كُشفت مجموعة من التسريبات، مواصفات نظام التشغيل Android 12 الذي سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يشهد النظام الجديد تغييرات في واجهة المستخدم، حيث ستحتوي على مؤشرات جديدة تزيد من خصوصية المستخدمين.

ويتوقع أن يركز النظام الجديد على الزوايا الدائرية، إضافة لتقليله من الإعدادات السريع المتاحة من لوحة الإشعارات.

وستعتمد جوجل في Android 12 على اللون البني الفاتح، وسيحتوي على مؤشر يحذر المستخدم في حال وصول أحد التطبيقات إلى الميكرفون أو الكاميرا.

وستقوم أداة المحادثات الجديدة على إظهار الرسائل والمكالمات الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة إلزامية لجميع الأجهزة العاملة بالنظام الجديد.

يذكر أن جوجل ستطلق الإصدار الجديد من نظام الأندرويد خلال العام الجاري.

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