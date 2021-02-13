تعاني من التهاب مفصل اليد؟.. علاجات طبيعية تساعدك في القضاء عليه

تتعدد الأعراض المصاحبة لالتهاب مفصل اليدين وتظهر من خلال المعاناة من الألم والتصلب والتورم، فضلاً عن ألم مفاصل الأصابع، ويمكن السيطرة على تلك الآلام باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات، والمسكنات، على أن تكون تحت إشراف طبيب متخصص

كما أن هناك طرق طبيعية تساعد على تخفيف حدة الآلام، ومحاربة الالتهاب، ونستعرضها إليكم في السطور التالية وفق ما جاء في “verywellhealth”

ممارسة تمارين اليدين

ثبت أن تمارين اليد تعمل على تحسين مرونة المفاصل وتعزيز الحركة في اليدين، وبالتالي يقلل من حدة الأعراض خاصة الألم، ومن التمرينات التي يوصى بممارستها دحرجة الأصابع في قبضة اليد، أو الضغط على كرة مطاطية، وبسط الأصابع على أوسع نطاق ممكن

العلاج الحراري

كما أوضحنا، فالعلاج الحراري يساهم في إرخاء العضلات وتليين المفاصل، وبالتالي يساعد في التحكم في ألم اليد، ويمكن اتباع ذلك من خلال أخذ حمام دافئ، أو نقع اليدين في ماء دافئ، أو وضع كمادات دافئة أو كمادات دافئة على اليدين

كما يمكن الاعتماد على معالجة اليدين بحمام شمع البارافين وذلك من خلال تسخين الشمع وتغطية اليدين بالكامل بالشمع الدافئ لتخفيف آلام اليد ووجعها

العلاج البارد

يمكن أن تخدر الكمادات الباردة اليدين وتقلل الالتهاب والتورم، ويمكن تطبيق العلاج البارد لمدة 20 دقيقة في كل مرة، ويتم الاعتماد على ذلك من خلال تجميد المنشفة واستخدامها على المنطقة المصابة بالألم، أو صنع كيس بارد على اليدين، أو تدليك اليدين بالثلج باستخدام زجاجة ماء مجمدة

ويمكن تخفيف آلام التهاب المفاصل عن طريق العلاج بالحرارة والبرودة بالتناوب

زيت سمك

زيت السمك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل آلام التهاب، كما يقلل من الحاجة إلى مسكنات الألم

تناول أطعمة صحية

يفضل الاعتماد على نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فذلك يساهم في تخفيف الالتهاب والألم والتورم المصاحب لالتهاب المفاصل والألم

الاعتماد على المكملات العشبية

تم العثور على عدد من المكملات العشبية لتكون مفيدة في مكافحة آلام التهاب المفاصل، وهذا يشمل الكركمين والزنجبيل، وذلك كالتالي:

الكركمين

الكركمين هو العنصر النشط في الكركم ، وهو أحد التوابل الموجودة في الطب الهندي، ويعتبر الكركمين مضادًا للالتهابات، وتقليل الألم والتورم

زنجبيل

يعتقد أن الزنجبيل يقلل الالتهاب، من خلال التحكم في آلام التهاب المفاصل وتقليل احتمال تلف المفاصل

المصدر – الكزنسلتو

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