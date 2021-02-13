جهاز التتبع ابل AirTags – هذا ما نعرفه حتى الآن حول الجهاز المنتظر!

تستعد ابل للكشف عن جهاز التتبع ابل AirTags والذي يقوم بتتبع المقتنيات الشخصية والعثور عليها في حالة الضياع، ومن المتوقع أن نرى هذا الجهاز خلال العام الجاري. وهذا ما نعرفه عن الجهاز حتى الآن.

ما هو جهاز ابل AirTags تحديداً ؟

هو عبارة عن جهاز صغير يوضع مع المقتنيات الشخصية مثل المفاتيح، المحفظة، الحقيبة، أو أي شيء آخر. يعمل الجهاز ويتصل بأجهزة ابل المختلفة عبر البلوتوث.

كيف يعمل جهاز ابل AirTags ؟

يحتوي الجهاز على شريحة دتخلية تمكنه من الاتصال بأجهزة ابل المختلفة: الايفون، الايباد، ماك، وذلك من أجل من تحديد موقعه بدقة من خلال تطبيق وخدمة Find My.

عند فتح تطبيق Find My على الايفون مثلاً، سوف يتم تخصيص تبويب تحت اسم “الأشياء Items” لتتبع مواقع ال AirTags وإظهارها على الخريطة.

سوف يعمل الجهاز على تتبع وتعقب الأجهزة في نطاق البلوتوث أي في نطاق قريب ومحدود. إذا فقدت أي من متعلقاتك الشخصية في نطاق بعيد خارج مدى البلوتوث، يمكنك أن تضع الجهاز في وضع المفقود Lost Mode وسوف يظهر لدى أي ايفون أو ايباد قريب منه ومعه يمكن للشخص الذي وجده إرسال رسالة أو التواصل معك هاتفياً، كما سيتم إرسال تنبيه لك عندما يتم الكشف عنه عبر أي جهاز بلوتوث.

ما مدى دقة جهاز AirTags ؟

يتوقع أن يكون الجهاز أكثر دقة من المنافسين في تحديد موقع الأشياء المفقودة باستخدام البلوتوث وربما أيضاً تقنية التردد عالي المدى Ultra-Wide Bands الموجودة في بعض هواتف الايفون الحديثة، وكذلك الاعتماد على الخرائط وتقنية الواقع المعزز AR لإرشاد المستخدم للموقع.

كيف سيبدو شكل الجهاز؟

سيكون جهاز ابل AirTags دائري صغير الحجم، وسيعمل ببطاريات دائرية صغيرة قابلة للاستبدال.

السعر وموعد الإعلان المتوقع

لم يتم الكشف بعد عن جهاز ابل AirTags رسمياً وهناك الكثير من التفاصيل التي لا زلنا نجهلها. من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز قريباً ربما في مارس المقبل ومن المنتظر أن يكون السعر في حدود 25 إلى 35 دولاراً أمريكياً مثل باقي الأجهزة المنافسة.