فيديو.. محامي يتحول إلى قطة أثناء جلسة محاكمة

مع تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم منذ أكثر من عام، أصبحت التطبيقات الأونلاين مثل الزووم وفيسبوك وواتساب هي الأمثل بالنسبة للمستخدمين للوقاية من الفيروس التاجي وإقامة اجتماعاتهم بحرية ومتابعة أعمالهم المختلفة.

وخلال جلسة استماع في محاكممة عن بعد ، تعرض محامي من ولاية تكساس الأمريكية لموقف طريف، إذ لم يتنبه خلال حضوره المحاكمة عبر تطبيق «زووم» أنه يستخدم الفلتر ليتحول شكله إلى قطة في مشهد مضحك.

المحاكمة الطريفة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشهد الضاحك، حيث كان القاضي روي ب فيرجسون من محكمة المقاطعة القضائية في تكساس يدير جلسة استماع افتراضية بسبب التباعد الاجتماعي وكان حاضرا المحامي رود بونتون، وطوال الجلسة لم يتنبه الأخير إلى أن صورته تظهر للجميع على شكل قطة، وفقا لموقع «سي إن إن » الأمريكي.

ويبدو أن المحامي، من ولاية تكساس، لم يدرك في البداية أن ابنه، على الأرجح استخدم التطبيق قبله وغير صورة المستخدم فيه إلى “قطة” حولاء مضحكة.

وتبين أن المحامي استخدم الفلتر دون أن يدري فأصبح شكله «قطة بيضاء صغيرة ولها أعين متألقة».. وبدا شكله مضحكا وهو يتجول في منزله ويترافع أمام القاضي، وعندما قال «هل تسمعونني ؟»، نبه القاضي للخطأ الذي وقع فيه.

وحاول «رود» إزالة الفلتر إلا أنه لم ينجح في ذلك، فقال «أنا هنا، أنا لست قطة»، وبعد محاولات مع مساعده الخاص نجح في إزالة الفلتر وإعادة التطبيق لصورته الأصلية.

وأكد المحامي أنه اضطر إلى استخدام كمبيوتر سكرتيرته في جلسة الاستماع، ويشتبه في أنها أو ابنتها استخدمت صورة القطة آخر مرة، قائلا «القطة كانت متعاطفة معي، لقد كنت منزعجًا من ذلك، ولكني تجاوزت الأمر».

وقال القاضي فيرجسون، إن قضاة تكساس عقدوا أكثر من مليون جلسة استماع افتراضية في هذه المرحلة، وأن المحامي لم يكن ليستخدم ذلك الفلتر بالتأكيد فكان الأمر مضحكا وطريفا، كما كان فخوراً بكيفية تعامل جميع الأطراف مع الموقف.

وأكد أنه راقب الموقف بعناية لضمان عدم سخرية أحد من المحامي، وأظهر الجميع الاحترام للأخير ولم يوجهوا له كلمة بل حاولوا مساعدته على ضبط التطبيق.

وكتب القاضي عبر حسابه على «تويتر»: «إذا استخدم طفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، قبل أن تنضم إلى جلسة استماع افتراضية ، تحقق من «Zoom Video Options» للتأكد من أن المرشحات أو «الفلاتر» معطلة.

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع ، قال المحامي إنه في البداية كان مستاء قليلا إلا أنه ضحك بعد ذلك، «أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى القليل من الفكاهة بعد الحظ السيئ الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية».

