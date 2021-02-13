دار أوبرا سيدني تضاء باللون الأحمر احتفالاً بالعام القمري الصيني “عام الثور”

احتفلت دار أوبرا سيدني الخميس الماضي بالعام القمري الصيني الجديد عام الثور التي يحتفل به على نطاق واسع لدى المجتمعات الصينية والآسيوية في أستراليا من خلال إضاءة أشرعة الدار باللون الأحمر.

وتعتبر السنة الصينية جزءًا من ثقافة نيو ساوث ويلز وستقام عدة حفلات موسيقية مفتوحة وورش عمل في الفترة ما بين 12 إلى 21 فبراير في العاصمة سيدني وقال عمدة المدينة أن الإحتفالات تقام مع إتباع إجراءات الأمان تجاه كوفيد-19.

ورحب وزير التعددية الثقافية في ولاية نيو ساوث ويلز بالعام القمري الجديد بقوله “إن الثور يتمتع بالثبات والقوة والموثوقية، ويمكننا جميعا الاستفادة من هذه الصفات بينما نعمل على البقاء آمنين خلال هذه الأوقات غير المسبوقة”.

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