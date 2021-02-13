العلماء يبتكرون جهازاً يحول حرارة الجسم الى طاقة كهربائية

صمم علماء من الصين والولايات المتحدة جهازاً يستطيع أن يحول حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية عندما يلامس جلد الإنسان ويكون على شكل خاتم أو سوار، وتكفي قوته لتشغيل ساعة إلكترونية، أو جهاز مراقبة اللياقة البدنية.

ويستخدم الجهاز الجديد حرارة جسم الإنسان بمثابة بطارية بيولوجية كونه مولد كهربائي -حراري، ويقول رئيس فريق البحث انهم يريدون جعل الجهاز في المستقبل قادراً على تشغيل الأجهزة الإلكترونية التي يمكن ارتداؤها، دون الحاجة إلى شحن بطاريتها.

ويولد الجهاز فولت واحد لكل سنتمتر مربع من مساحة الجلد، وتعد مادة بوليمين المرنة هي المادة الأساسية في بنية الجهاز.

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