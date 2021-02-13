شركة فيس بوك تعتزم طرح ساعة ذكية مطورة العام المقبل

قررت شركة فيس بوك دخول عالم الساعات الذكية وبدأت بالتخطيط لطرح ساعة ذكية العام المقبل حسبما ذكر موقع “ذي إنفورميشن” لأخبار التكنولوجيا، نقلا عن مصادر مطلعة أمس الجمعة.

وستعمل هذه الساعات على قاعدة نظام التشغيل Android وتتصل مع جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية وتراقب الوضع الصحي للمستخدم وسيتمكن المستخدم من إرسال الرسائل النصية عبر خدمات Facebook.

وستدخل سوقاً تهيمن عليها حالياً آبل وهواوي وتحاول الشركة أن تدخل سوق الأجهزة الذكية، وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي “أوكيولس”، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

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