الآن متاح مفاتيح تفعيل ويندوز 10 وأوفيس 2019 بأسعار رخيصة للغاية وخصم هائل لفترة محدودة!

هل تخطط إلى تحديث جهازك إلى أحدث إصدارات ويندوز 10 أو امتلاك نسخة خاصة بك دون أن تدفع الكثير من الأموال. يقدم لك متجر Keysoff.com العديد من العروض المميزة المستمرة حتى منتصف شهر فبراير القادم مع خصومات تصل إلى 90% على منتجات مايكروسوفت الشهيرة مثل ويندوز 10 و حزمة أوفيس وغيرها بمناسبة عام 2021 الجديد.

متجر Keysoff يقدم لك مفاتيح التفعيل الأصلية لكافة منتجات مايكروسوفت بأسعار زهيدة للغاية، عند الشراء سوف يصلك بريد إلكتروني يحتوي على مفتاح التفعيل للمنتج الذي اشتريته، بالإضافة إلى رابط التحميل المباشر من موقع مايكروسوفت. لا يوجد أسهل من هذا!

ويندوز 10 مع خصم يصل إلى 50% باستخدام كود الخصم ESD50

Windows 10 Professional – 7.59＄

Windows 10 Professional(2 PC) – 11.73＄

Windows 10 Home – 8.16＄

Windows 10 Home(2 PC) – 13.57＄

حزمة الأوفيس مع خصم يصل إلى 58% مع كود الخصم ESD58



Office 2016 Professional Plus – 23.43＄

Office 2019 Professional Plus – 30.43＄

Office 2016 Pro + Windows 10 Pro – Package – 27.35＄

Office 2019 Pro + Windows 10 Pro – Package – 36.10＄

Office 2016 Pro + Windows 10 Home – Package – 27.64＄

Office 2019 Pro + Windows 10 Home – Package – 36.15＄

Office 2016 Home and Student – 33.05＄

Office 2019 Home and Student – 34.43＄

Office 2016 Home and Business for MAC – 64.57＄

Office 2019 Home and Business for MAC – 108.91＄

التسوق عبر متجر Keysoff سهل للغاية، بمجرد اختيار المنتج وإضافة كوبون الخصم وإتمام عملية الدفع، سوف تحصل مباشرة على مفتاح التفعيل الأصلي الخاص بالمنتج عبر البريد الإلكتروني ودون الحاجة إلى الانتظار لأيام. إذا كان لديك أي استفسار هناك خدمة العملاء التي سترد عليك فورياً. ويمكنك الاستفسار عن أي شيء تريده أو الإبلاغ عن أي مشكلة تواجهك بمراسلة البريد الآتي: [email protected]