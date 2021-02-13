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الفنان سيد رجب يهزم كورونا في عمر الـ70

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري سيد رجب عن شفائه من فيروس كورونا، وذلك من خلال بث مباشر على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك.

وقال الفنان المصري البالغ من العمر 70 عاما، في الفيديو إنّ ابنته وابنه أصيبا بالفيروس بعد إصابته، وتمكنا من هزيمته والانتصار عليه، وأشار إلى رغبته بأخذ فترة نقاهة قبل أن يستأنف نشاطه الفني.

وحمد النجم المصري الله سبحانه وتعالى الذي منّ عليه بالشفاء، وتوجه بالشكر والامتنان لجمهور الذين تواصلوا معه وتمنوا له الشفاء العاجل.

يذكر أنّ سيد رجب سيشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل موسى رفقة النجم محمد رمضان، ومسلسل تقاطع خطر مع من

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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