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كلبة ترث 5 ملايين دولار من رجل الأعمال

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبحت الكلبة لولو البالغة من العمر 8 سنوات والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الأمريكي الراحل بيل دوريس، ثرية، وذلك بعدما ترك لها مالكها مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

وقالت مارثا بيرتون المسؤولة عن العناية بالكلبة التي تعيش في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، إنّ الرجل الذي توفي في نهاية العام الماضي منحها جزءً من هذا المبلغ نظير عنايتها واهتمامها بكلبته بعد وفاته.

وأشارت إلى أنّ الكلبة لولو ستحظى بحياة رفاهية كبيرة بسبب الأموال الكبيرة التي أصبحت لها، وقالت إنّها غير متأكدة من قدرتها على إنفاق كامل المبلغ على الكلبة التي بدأت تتقدم في السن، مؤكدةً في الوقت ذاته عزمها على إنفاقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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