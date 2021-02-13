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جنات تحيي حفلاً فيناً في مصر بمناسبة عيد الحب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا أقامت النجمة المغربية يوم الجمعة 12 فبراير الجاري حفلاً فنياً على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب.

وغصت مدرجات المسرح بعشاق النجمة المصرية، حيث سمحت السلطات المصرية بامتلاء المسرح بشكل كامل بعد التأكد من سلامة جميع الحضور من الكورونا.

وقدمت جنات في الحفل مجموعة من الأغاني الرائعة رفقة الفرقة الموسيقية المرافقة لها والتي كانت بقيادة الدكتور محمد الموجي.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع الأغاني الرومانسية التي قدمتها النجمة المغربية خلال الحفل كأغنية اسمع كلامي، حبيبي على نياته، بحبك، أخدت قرار، جيالك، ومساء الجمال وغيرها، بالإضافة لتقديمها بعض الأغنيات من ألبومها الجديد أنا في انتظارك، وأغنيات بطلب من الجمهور.

يذكر أنّ النجمة المغربية شكرت في بداية الحفل وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم على حسن التنظيم في هذه الظروف الصعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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