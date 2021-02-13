من هو “الشخص السوبر” الناقل لفيروس كورونا؟

استطاع عدد من العلماء الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين يصنفون كسوبر ناقل لفيروس كورونا.

واعتمد العلماء في دراستهم على تحليل مؤشرات 194 شخصاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد، حيث استفادوا من بياناتهم في تحديد السوبر ناقل.

وأظهرت الدراسة أنّ سرعة نقل المريض للعدوى متغيرة وغير ثابتة، وأكدّوا وجود عدة عوامل تؤثر فيها كالعمر، وكتلة الجسم، ومرحلة وشدة المرض.

وقال الباحثون أنّ كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن هم أكثر الأشخاص قدرة على نقل الفيروس بشكل سريع، لذلك قاموا بتصنيفهم كسوبر ناقل.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 108 مليون توفي منهم أكثر من مليوني شخص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية