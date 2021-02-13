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دببة تهاجم رجال إنقاذ أطلقوا سراحها (صور وفيديو)

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو تظهر من خلاله مجموعة من الدببة البرية تهاجم رجال الإنقاذ الذين أطلقوا سراحها.

فبعد أن قام موظفو منظمة التعاون الكردي الأمريكي بإطلاق 6 دببة برية في جبل كارا الواقع في إقليم كردستان في العراق قامت هذه الدببة بمهاجمتهم ومهاجمة الأشخاص الذين كانوا يحضرون عملية الإطلاق.

ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات بين الحاضرين، حيث تمكن رجال الإنقاذ من إبعاد الدببة وإعادتها إلى البرية.

وكانت المنظمة قد استقدمت الدببة من مناطق البصرة، والناصرية، وأربيل وذلك في إطار سعيها لإعادة توطينها في الجبال، حيث تبرع بعض الأشخاص بهذه الدببة، في حين تقاضى البعض الآخر مبالغ مالية مقابل منحها للمنظمة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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