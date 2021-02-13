Google Photos تحصل على ميزات تحرير جديدة

تضيف شركة جوجل بعض ميزات التحرير الرائعة والحصرية لهواتف Pixel إلى Google Photos ليستمتع بها جميع مستخدمي أندرويد، لكن هناك مشكلة – إذا لم يكن لديك هاتف Pixel، فيتعين عليك أن تكون مشتركًا مدفوعًا في Google One لاستخدامها.

وترددت لبعض الوقت الشائعات عن ميزات التحرير المخصصة لنظام الاشتراك المدفوع، لكن الإضافات الجديدة تمثل الإعلان الرسمي عن البرنامج الجديد.

وتقدم جوجل بعضًا من أحدث أدوات التحرير المدعومة بالتعلم الآلي، مثل ميزات Portrait Blur المحسنة و Portrait Light و Color Pop التي بدأت بتقديمها جنبًا إلى جنب مع Pixel 5 في الخريف الماضي لجمهور أوسع.

وكما أوضحت جوجل عندما تم اكتشاف نظام الاشتراك المدفوع للمرة الأولى، فإن الشركة لا تستبعد الإصدارات الحالية من الميزات، مثل Portrait Blur أو Color Pop، بالنسبة لمستخدمي Google Photo المجانيين.

وتستمر النسخ الحالية لهذه الميزات، التي تعمل مع الصور الأحدث التي تقدم بيانات العمق، مثل صور Portrait mode، في العمل للجميع.

لكن الإصدارات الجديدة من الميزات المخصصة لمستخدمي هواتف Pixel والاشتراكات تعد بأخذ الأمور خطوة إلى الأمام وتسمح للمستخدمين بتطبيق هذه التأثيرات من خلل التعلم الآلي على الصور القديمة التي لا تحتوي على بيانات العمق الحالية.

ويستمر مستخدمو هواتف Pixel في الوصول إلى الميزات مجانًا، سواء اشتركوا في Google One أم لا.

وإلى جانب ميزات التحرير الجديدة، تقدم جوجل أيضًا مرشحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتمثل في المرشح الديناميكي الجديد الذي يعمل تلقائيًا على تحسين السطوع والتباين، ومرشح اقتراحات السماء الذي يمكنه تعديل الخطوط للحصول على تأثيرات أكثر إثارة.

وتبدأ اشتراكات Google One بسعر 1.99 دولار أمريكي شهريًا، وتركز بشكل أساسي على توسيع مساحة التخزين لخدمات جوجل، حيث توفر الخطة الأساسية مساحة تبلغ 100 جيجابايت فوق 15 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية المضمنة

وتقدم جوجل أيضًا امتيازات إضافية للمشتركين للمساعدة في تحسين الصفقة، مثل مكافآت Google Store، ومن المحتمل أن تكون ميزات تحرير Google Photos الجديدة جزءًا من تلك الخطة

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن جوجل توسع العروض التي تركز على الصور باستخدام Google One قبل أشهر فقط من إنهاء برنامج التخزين المجاني غير المحدود لخدمة Google Photos، مما يعني أن الشركة تدفع على الأرجح Google One كحل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من المساحة من أجل تخزين الصور.

وأعلنت جوجل أنها تقدم بعض تكافؤ الميزات بين إصداري iOS وأندرويد من التطبيق، بحيث يحصل إصدار أندرويد في الأسابيع المقبلة على محرر الفيديو المحسن الذي قدمته جوجل لنظام iOS، ويتم تحديث إصدار iOS في الأشهر المقبلة لتلقي محرر الصور الجديد الذي قدمته جوجل في الخريف الماضي.

المصدر: البوابة العربية للأخبارالتقنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية