هذه هي التطبيقات الأكثر تحقيقاً للأرباح من الاشتراكات في عام 2020!

انتهى عام 2020 العصيب الذي شهد واحدة من أشد أزمات البشرية في العصر الحديث، وقد كانت تطبيقات وخدمات الإنترنت هي ملاذ العالم في فترات الإغلاق والحظر المنزلي.

في عام 2020 أنفق مستخدمو أجهزة الايفون والايباد نحو 10.3 مليار دولار على التطبيقات المئة الكبرى ذات الاشتراكات الدورية في مقابل 2.7 مليار دولار أنفقها مستخدمو الأندرويد على التطبيقات المئة الأكبر في متجر جوجل بلاي وهذا أكبر بنسبة 32% و 42% على الترتيب مقارنة بالعام الماضي بحسب مؤسسة Sensor Tower لأبحاث السوق.

التطبيقات الأكثر تحقيقاً للأرباح في 2020 داخل الولايات المتحدة

بشكل عام، حصد يوتيوب المركز الأول كأكثر التطبيقات تحقيقاً للأرباح من اشتراكات المستخدمين، وهذا أمر طبيعي ومفهوم في وقت انتشار الوباء وقضاء المستخدمين أوقاتاً طويلة في المنزل وتوفر خيار اليوتيوب المميز Youtube Premium الذي يوفر مزايا عديدة للمشتركين بجانب المحتوى الحصري المرئي والصوتي.

بعد يوتيوب جاءت خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت Disney Plus ثم تطبيق المواعدة Tinder ثم تطبيق الموسيقى Pandora وخدمات جوجل السحابية Google One.

أيضاً لدينا خدمات مثل خدمة البث المباشر للألعاب Twitch وخدمات البث التلفزيوني Hulu و HBO Max وبث الأحداث الرياضية ESPN.

على المستوى العالمي قد تشهد تلك القائمة حضوراً أكبر للخدمات المتاحة على نطاق عالمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية مثل نتفلكس وسبوتيفاي وخدمة Tencent Video المنتشرة في الصين. التطبيقات والخدمات معظمها تندرج تحت فئة الترفيه بسبب ظروف الوباء، لكنها أيضاً لا تختلف كثيراً عن السنوات الماضية.

من المتوقع تواصل نمو الإنفاق العالمي على التطبيقات وخدمات الإنترنت خلال السنوات القادمة، بالرغم أن ذلك الإنفاق يتركز في معظمه على تطبيقات وخدمات بعينها.