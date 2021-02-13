ياندكس الروسية تكتشف تسريباً لكلمات المرور

ضبطت إدارة الرقابة في شركة ياندكس عملية تسريب لكلمات المرور من صناديق البريد الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة في بيان رسمي إنّ موظفاً لديها أتاح وصول غير مصرح به إلى صناديق بريد المستخدمين الأمر الذي ساهم في تسريب 4887 كلمة سر للمستخدمين.

وفور اكتشافها التسريب قامت الشركة الروسية بحظر الوصول غير المصرح، كما قامت بالطلب من أصحاب الحسابات تغيير كلمات مرورهم بشكل فوري.

يذكر أنّ الشركة الروسية تقدمت باعتذار لجميع المستخدمين، وقالت إنّها فتحت تحقيقاً في الحادث، وأشارت لرغبتها بمراجعة تنظيم عمل الموظفين ذوي الحقوق الإدارية، وذلك لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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