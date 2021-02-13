فيسبوك تستعد لإطلاق ساعتها الذكية.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة فيسبوك الأمريكية عن بعض المواصفات التي ستحتوي عليها ساعتها الذكية الخاصة التي ستطلقها في العام 2022.

وستحمل الساعة الجديدة شعار فيسبوك الأزرق، وستتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل، وإجراء المكالمات، بالإضافة لدعمها تطبيقات إلكترونية تهتم بالصحة واللياقة البدنية.

وستكون الساعة الجديدة قادرة على الاتصال بشبكات الخليوي، بالإضافة لاحتوائها على ميزات أخرى تتعلق بمراقبة صحة الشخص.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة الأمريكية ساعتها الجديدة في الأسواق العالمية مع مطلع العام القادم.

يذكر أنّ فيسبوك قدمت لنا منذ دخولها مجال الأجهزة الذكية كل من جهاز الواقع الافتراضي أوكيولس، وجهاز بورتال لدردشة الفيدي

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