جديد زوم.. ميزة فلاتر الوجه لمكالمات الفيديو

في إطار سعيها لتطوير تطبيق زوم قامت الشركة المالكة للتطبيق بإضافة ميزة جديدة أطلقت عليها Studio Effects.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين استخدام فلاتر الوجه أثناء مكالمات الفيديو، حيث سيكون قادراً على إضافتها للفيديو خلال الاجتماعات التي يحضرها عبر التطبيق الذي حقق شعبية كبيرة بعد انتشار فيروس كورونا.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم الذهاب لقسم إعدادات الفيديو، ثم الضغط على الخلفية والفلاتر، ومن ثم Studio Effects لتظهر له مجموعة القوالب الموجودة فيختار المناسب منها.

يذكر أنّ تطبيق زوم شهد خلال العام الماضي إضافة مجموعة كبيرة من الميزات التي ساهمت في زيادة المتعة أثناء استخدامه.

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