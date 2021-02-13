“الصحة الأوربية”: كورونا سيبقى بيننا طويلا

دعت أندريا أمون مديرة الهيئة الأوروبية للصحة الناس للتكييف مع احتمال بقاء فيروس كورونا بين البشر لفترة طويلة.

وقالت إنّ فرضية بقاء الفيروس هي الفرضية الأكثر ترجيحاً في الوقت الراهن، وأشارت إلى أنّ كورونا ليس الفيروس الأول الذي يبقى بين البشر.

وأوضحت أندريا أمون دور اللقاحات في الحد من الإصابة، دون أن تؤكد قدرتها على منع الفيروس من الانتقال من شخص لآخر.

وقارنت المسؤولة الأوروبية بين الإنفلونزا وتكيف لقاحاتها معها وبين فيروس كورونا، وقالت إنّ الفيروس سيشهد في لحظة ما استقراراً يساعدنا على إيجاد المناسب الذي يحد من انتشاره بشكلٍ كبير.

يذكر أنّ الفترة الماضية شهدت ظهور عدة سلالات متحورة من الفيروس السريع الانتشار، الأمر الذي تسبب في زيادة الإصابات به.

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