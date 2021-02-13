تكريم بطلا فيلم عرض في سبعينات القرن الماضي

كرّم المسؤولون عن ممر الشهرة في هوليوود بطلي فيلم لاف ستوري ريان أونيل وألي ماكجرو والذي عرض في سبعينات القرن الماضي من خلال منحهما نجمةً على ممر الشهرة.

حيث أقام المسؤولون بهذه المناسبة حفلاً عن بعد حضره النجمان، وقال ريان أونيل البالغ من العمر 79 عاماً إنّه لم يكن يتوقع أن يحصل على نجمة في هذا العمر، في حين وصفت ألي ماكجرو البالغة من العمر 81 عاماً الأمر بالمدهش، وعبرت عن سعادتها لوضع اسمها على ممر الشهرة.

يذكر أن فيلم لاف ستوري يعد واحداً من أهم الأفلام الرومانسية في العالم، حيث رشح سابقاً ل7 جوائز أوسكار، ونال جائزة أفضل موسي

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