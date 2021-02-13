محمد عساف يطلق أغنية بمناسبة عيد الحب

بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب، طرح النجم الفلسطيني محمد عساف أغنيته الجديدة “مرايتك” على قناته شركة Platinum Records الرسمية في موقع يوتيوب.

وجاءت الأغنية الجديدة باللهجة العراقية، وتعاون خلالها مع الشاعر رامي العبودي الذي كتب كلماتها، وعلي صابر الذي قام بتلحينها، ومحب الراوي الذي وزعها.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات بعدة عدة ساعات من طرحها على اليوتيوب، وتفاعل معها عشاق النجم الفلسطيني بشكلٍ كبير.

يذكر أنّ عساف سيحيي يوم 14 فبراير الجاري حفلاً فنياً عبر تطبيق تيك توك بتمام الساعة 7 مساءً بتوقيت ليبيا، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بمشاهدات كبيرة حيث بدأ عشاقه بتداول وسم عيد الحب مع محمد عساف.

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