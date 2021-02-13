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سقوط الشيف بوراك يشعل مواقع التواصل (فيديو)

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حظي مقطع الفيديو القصير الذي شاركه الشيف التركي الشهير بوراك على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام انتشاراً كبيراً.

حيث أظهر المقطع سقوط بوراك على الصخور أمام البحر، وعلق الشيف الشهير على المقطع بالقول إنّ مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرها تحتاج عدة أيام من العمل، وأكدّ تعرضهم لحوادث بسيطة خلالها، وأشار إلى أنّ سقوطه إحدى هذه الحوادث.

وحقق المقطع أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة بعد طرحه بعدة ساعات، حيث ترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من التعليقات الطريقة حول الموقف.

يذكر أنّ الشيف التركي اشتهر بمقاطع الفيديو التي يقوم خلالها بإعداد الأطباق الشهية بكميات ضخمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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