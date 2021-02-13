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دراسة جديدة: مميعات الدم تقلل خطر الوفاة بكورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دراسة جديدة أمريكية نشرت في مجلة بي إم جي الطبية دور مميعات الدم في تقليل خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل بيانات 4300 مريضاً يبلغ متوسط أعمارهم 68 عاماً دخلوا المستشفى بين 1 مارس و31 يوليو الماضي، حيث حصل أكثر من 84% منهم على مميعات للدم خلال 24 ساعة لمنع تخثر الدم بشكل مسبق.

وقال الباحثون إنّ نسبة الوفيات بين المرضى الذين حصلوا على المميعات بلغت 14.5% مقارنةً ب18.7% من المرضى الذين لم يحصلوا على هذه المميعات.

يذكر أنّ الباحثين وضعوا في اعتبارهم أثناء إجراء الدراسة مجموعة من العوامل الأخرى كجلطات الدم، والشرايين، وغيرها من الأمراض التي تهدد حياة المرضى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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