معارضة كبيرة لصفقة شراء ARM بـ40 مليار دولار

تلقت صفقة شراء إنفيديا لARM والتي اكتملت في سبتمبر الماضي مقابل 40 مليار دولار أمريكي، معارضة كبيرة من شركات مايكروسوفت، وجوجل، وكوالكوم، حيث تقدمت هذه الشركات باعتراض لهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، ونظرائها في كل من الصين، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي.

وبررت الشركات اعتراضها بأنّ استحواذ إنفيديا سيجعلها توقف التراخيص للشركات الأخرى التي ترغب بتطوير معالجاتها وفق تقنيات ARM.

من جانبها فنّدت إنفيديا هذه المزاعم، وأكدّت بأنّ هدفها من الاستحواذ تطوير القطاع بشكل عام، وأبدت رغبتها في مساعدة الشركات الأخرى على توسيع نطاق عملهم.

يذكر أنّ شركة ARM تمنح تراخيص لأكثر من 500 شركة عالمية لكي تستخدم تقنياتها وبراءات الاختراع التي تسجله

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