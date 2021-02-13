حديقة حيوانات تطلق صيحة غريبة لعيد الحب

أطلقت حديقة حيوانات تقع في منطقة برونكس في ولاية نيويورك الأمريكية صيحة جديدة للاحتفال بعيد الحب، حيث دعت العشاق لإطلاق اسم الحبيب على صرصور من نوع الفحاح المدغشقري من أجل تعزيز علاقتهما وحبهما للأبد.

وقالت الحديقة في موقعها على الإنترنت إنّها ستقوم بتسمية الصرصور باسم الحبيب مقابل 15 دولارا أمريكيا، حيث ستقوم الإدارة بإرسال وثيقة تؤكد منح الاسم للصرصور.

وكانت الحديقة قد اعتادت في السنوات الماضية على بيع هذه الصراصير التي يصل طولها ل10 سم مقابل 35 دولارا، حيث يقوم العديد من الناس باقتنائها والعناية بها.

يذكر أنّ الحديقة أطلقت هذه الشهادات لأول مرة في العام 2011، لتصبح بعدها تقليداً سنوياً في الفالنتاين.

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